"Найскладніша зима за роки незалежності": Зеленський заявив про підготовку до опалювального сезону

"Найскладніша зима за роки незалежності": Зеленський заявив про підготовку до опалювального сезону

Президент наголосив, що через агресію Росії це буде "найскладніша зима за всі роки незалежності".

Президент Володимир Зеленський попередив українців, що їх очікує "найскладніша зима за всі роки незалежності".

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні у ніч проти 8 червня.

Зеленський повідомив, що уряд створює штаб для підготовки до наступного опалювального сезону.

"Це рішення ухвалене за результатами наради з представниками уряду та представниками найбільших державних енергокомпаній та регуляторів: прем'єр-міністром, міністрами енергетики, економіки, розвитку громад та територій, керівниками "Нафтогазу", "Укренерго", "Енергоатому", НКРЕКП. Був також і профільний заступник керівника Офісу президента. Щоб не планували окупанти, ми маємо готуватися до наступної зими", - зазначив він.

На нараді у президента обговорили питання достатньої для опалювального сезону кількості газу, накопичування вугілля, виробництво електроенергії.

Глава держави наголосив, що через агресію Росії це буде "найскладніша зима за всі роки незалежності".

"Але маємо пройти її так, щоб наші люди відчували нормальну роботу держави. Так і буде. У цей час у нас не буде продажу нашого газу та вугілля закордон. Увесь внутрішній видобуток буде направлений на внутрішні потреби наших громадян", - підсумував він.

Нагадаємо, що українців готують до прохолодніших батарей взимку і зменшення температури в квартирах.

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