Найвідомішого виробника рому з Бермудських островів визнали спонсором війни

Бермудську компанію Bacardi Limited, яка володіє торговою маркою найбільш продаваного у світі однойменного рому, внесено до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує вести бізнес в РФ та активно шукає там нових співробітників.

Про це повідомили в четвер, 10 серпня, у пресслужбі Національного агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

У повідомленні йдеться, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Bacardi оголосила про зупинку експорту до держави-агресорки і припинення вкладень у рекламу. Однак пізніше ця частина допису зникла з її офіційної заяви.

“Відтак компанія продовжила постачати свою продукцію в РФ на мільйони доларів і шукати нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії”, - зауважили у НАЗК.

Також читайте Підтримує злочинний режим Путіна: британський виробник Domestos став спонсором війни проти України

Оскільки низка провідних міжнародних власників брендів вийшла з російського алкогольного ринку, це знизило рівень конкуренції і створило додаткові можливості для тих, хто залишився. Цим скористався російський підрозділ компанії "Бакарди Рус", який імпортував товарів на $169 млн за рік війни в Україні.

Згідно з даними на сайті Федеральної податкової служби РФ, виручка "Бакарди Рус" 2022 року зросла на 8,5% (до 32,6 млрд рублів), а чистий прибуток – до 4,7 млрд: це на 206,5% більше, ніж 2021 року (1,5 млрд рублів). Податку на прибуток до бюджету країни-агресора сплачено на суму понад $12 млн.

“Таким чином, Bacardi Limited продовжує сплачувати значні податки до бюджету Росії, підтримувати її економіку та спонсорувати агресію проти України”, - наголосили в НАЗК.

Що відомо про компанію

Bacardi Limited – найбільша приватна міжнародна алкогольна компанія у світі, її продукція продається у понад 170 країнах.

Серед відомих брендів компанії є бренді Baron Otard, D’USSÉ; джин Bombay; ром Bacardi; текіла Cazadores; горілка Grey Goose, Eristoff; віскі Dewar’s, William Lawson’s, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel’s Envy й інші напої (Martini, St-Germain, Bénédictine).

Загалом Bacardi володіє понад 200 торговими марками, серед яких - однойменний з фірмовою назвою компанії ром, який є найбільш продаваним ромовим брендом у світі.

Нагадаємо, НАЗК України внесло французьку корпорацію Auchan до переліку міжнародних спонсорів війни, бо компанія відмовилась від бойкоту Росії та не закрила там свій бізнес.

Читайте також: