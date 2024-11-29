Найвищі ціни за сім років: в Україні здорожчав один з улюблених овочів

Через сталий попит та дефіцит пропозиції продавці підвищили ціни на залишки врожаю українських томатів.

Цього тижня в Україні суттєво зросли ціни на свіжі помідори. Очевидна причина здорожчання – кінець сезону і зниження пропозиції тепличних овочів від українських фермерів, оскільки більшість з них вже повідомили про завершення збору врожаю томатів.

Про це повідомив проєкт EastFruit.

"Так, сьогодні помідори надходять у продаж по 80-90 грн/кг ($1,92-2,16/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Ціни на дану продукцію, що сформувалися, зберігають за собою найвищі показники на внутрішньому ринку України, як мінімум за останні 7 років", – повідомили аналітики проєкту.

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Вони зазначають, що через сталий попит та дефіцит пропозиції продавці підвищили ціни на ті наявні обсяги продукції. При цьому трейдерам поки що не вдається налагодити імпорт помідорів, щоб задовольнити потреби українських споживачів.

"Варто зазначити, що зараз ціна на тепличні помідори в Україні вже в середньому на 49% вища, ніж наприкінці листопада 2023 року", – зауважили експерти.

Аналітики прогнозують, що незабаром на українському ринку збільшиться обсяг турецьких овочів, зокрема помідорів, які становитимуть переважну більшість пропозиції до початку наступного агросезону в Україні.

Нагадаємо, в Україні ціни на продукти харчування продовжують невпинно зростати. Але за прогнозом Олега Пендзіна, грудень обіцяє невелику перерву в зростанні цін — принаймні на перші два тижні.

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