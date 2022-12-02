Найвищий від початку повномасштабної війни: в Україні підрахували дефіцит держбюджету

Дефіцит бюджету в листопаді найвищий від початку повномасштабної війни. До цього максимальні показники фіксувалися у жовтні 2022 року.
Дефіцит загального фонду державного бюджету України у листопаді 2022 року зріс порівняно з жовтнем на 11% до 163,3 млрд грн. Фактичний дефіцит був ще вищим — 170 млрд грн.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.
Дефіцит бюджету в листопаді найвищий від початку повномасштабної війни. До цього максимальні показники фіксувалися у жовтні 2022 року, коли фактичний дефіцит становив 143,4 млрд грн.
Доходи загального фонду у листопаді зросли майже на 30% — до 94,4 млрд грн, а витрати — на 17% до 260,5 млрд грн.
Загальні касові видатки державного бюджету зросли до 312,7 млрд грн від 231,7 млрд грн у жовтні.
Від початку року дефіцит загального фонду державного бюджету складає 807,5 млрд грн.
Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за цей період становили 1097,6 млрд грн, або 77% від запланованих.
Платежі з погашення державного боргу за січень-червень становили 397,4 млрд грн, обслуговування — 149,6 млрд грн.
Бюджет України на 2023 рік
У бюджеті цього року пріоритет номер один - потреби оборони, а решту витрат урізали до мінімуму. Понад трильйон гривень на рік - в таку астрономічну суму обходиться Україні війна - це весь річний бюджет України до 24 лютого.
Всі інші витрати фінансуватимуть за рахунок міжнародної допомоги. Дефіцит бюджету запланували нечувано великий - 20% ВВП. Бюджет наступного року верстали, виходячи з умовно песимістичного сценарію, що війна триватиме упродовж усього року.
Другою за пріоритетом статтею видатків стануть соціальні програми — виплати пенсій, субсидій, витрати на медицину та освіту. З цією метою планується виділити ще 35% всього бюджету — понад 800 млрд грн.
Про те, які які ризики для економіки України принесе 2023 рік, читайте у нашому матеріалі на ТСН.ua.
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