Найвпливовіші українці 2024 року: хто з бізнес-вумен потрапив до ТОП-100

Катерина Загорій та Філя Жебровська потрапляють до переліку УП 100 вже другий рік поспіль.

Видання "Українська правда" представило цьогорічний список УП-100 – ексклюзивний топ-100 найвпливовіших українців. Рейтинг, складаний у цьому році під гаслом "Поза межами можливого", покликаний відзначити тих, хто робить значний внесок у розвиток країни в умовах війни, або ж бере у ній безпосередню участь.

“Україна та українці продовжують чинити опір в найжорстокішій війні 21 століття ціною надзусиль, самопожертви та роблячи неможливі речі можливими”, – підкреслюють в редакції “УП”.

Учасників переліку відзначали у наступних номінаціях: захисники, державне управління, суспільство, бізнес, культура та спорт. В кожній категорії відзначилися непересічні жінки, що забезпечують стійкість війська, держави та економіки на рівні з чоловіками, а часто навіть більш ефективно.

Зокрема, читачі номінували у категорії “Бізнес” представниць фармацевтичного сектору. До УП-100 потрапили в тому числі Катерина Загорій, директорка ради директорів компанії "Дарниця" і співзасновниця Zagoriy Foundation, та власниця фармацевтичної компанії Farmak Філя Жебровська.

Рейтинг найвпливовіших українців формувався читачами “Української правди”: до редакції було подано понад 1700 заявок, серед яких відібрали кандидатів для голосування професійного журі. Переможців розподілили за сферами діяльності.

Учасників оцінювали за такими критеріями:

внесок у перемогу та розбудову державності,

вплив на суспільно-політичні процеси,

лідерство та доброчесність.

Відзначається, що найвищі оцінки отримали українці з категорії “Захисники”, а найнижчі в середньому дісталися номінантам у сфері державного управління.

Катерина Загорій та Філя Жебровська потрапляють до переліку УП 100 вже другий рік поспіль. Так, в “Дарниці” зазначають, що Загорій долучилася до процесів операційного управління компанією саме на тлі повномасштабного вторгнення, аби забезпечити її ефективну адаптацію до зростаючих потреб українців. Також Катерина особисто здійснює волонтерську діяльність на деокупованих територіях.