Найвищі ціни за останні 8 років: в Україні продовжує дорожчати популярний овоч

Огірки здорожчали

На поточному тижні вітчизняні тепличні комбінати пропонують до продажу огірки за цінами 100−130 грн/кг, залежно від якості, сорту та обсягів партій продукції, що пропонуються, що в середньому на 10% вище, ніж минулого тижня.

Про це пише EastFruit.

Зазначається, що ціни на огірки досягли найвищого рівня як мінімум за останні 8 років.

Позитивний ціновий тренд пов’язаний з подальшим скороченням пропозиції місцевої продукції (внаслідок сезонного фактора) на тлі стабільного попиту з боку як оптових компаній, так і роздрібних мереж.

Водночас обсяги імпортної продукції також не покривають потреби місцевих покупців.

«Учасники ринку констатують, що на сьогоднішній день більшість великих тепличних комбінатів України вже заявили про фактичне завершення сезону реалізації огірка чергового обороту», — йдеться в публікації.

Наразі продажі ведуть лише поодинокі компанії, які через високі витрати на виробництво можуть запропонувати лише несуттєві обсяги овочів на внутрішній ринок, за цінами, які ніяк не можуть конкурувати з імпортною продукцією.

Наразі українські комбінати відвантажують огірки в середньому на 12% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

«Водночас ключові гравці ринку впевнені, що зростання цін у цьому сегменті збережеться і надалі. Оскільки покрити поточний попит, навіть з урахуванням постачання імпортної продукції, поки що не вдається», — йдеться в публікації.

