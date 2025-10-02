- Дата публікації
Найвищі зарплати в Україні та очікування працівників: названо високооплачувані професії
Водночас, майже половина українців цьогоріч так і не дочекалася підвищення доходів.
Фахівці будівельної галузі та далекобійники очолили рейтинг високооплачуваних професій в Україні.
Про це свідчать за результати нещодавнього дослідження від OLX Робота та Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), пише «Уніан».
У серпні 2025 року найвищий рівень медіанної заробітної плати зафіксовано у представників робочих спеціальностей.
Лідери за рівнем доходу
Найбільші медіанні зарплати отримували:
фасадники та штукатури — по 55 000 грн;
далекобійники, муляри та рихтувальники — близько 50 000 грн.
Також високі доходи, у діапазоні від 42 000 до 46 000 грн, мають плиточники, виконроби, малярі, рієлтори, автомалярі та будівельники. Це свідчить про високий попит та конкурентну оплату праці у сфері будівництва, ремонту та логістики.
Динаміка підвищення зарплат: Невтішна статистика
Керівниця напряму OLX Робота та очільниця HR-комітету ЄБА, Марія Абдулліна, повідомила, що майже половина опитаних працівників (49%) цього року не отримували підвищення заробітної плати.
Ситуація з підвищенням доходів виглядає так:
23% респондентів повідомили про зростання зарплати до 10%.
10% отримали підвищення до 20%.
Лише 8% зафіксували зростання доходу на 21% і більше.
Крім того, 11% опитаних, на жаль, стикнулися зі скороченням заробітної плати, що приблизно відповідає рівню минулого року (12%).
Офіційне працевлаштування та причини відмови від роботи
Опитування також виявило чіткий запит на легалізацію трудових відносин: 62% українців прагнуть офіційного працевлаштування. Проте значна частина (35%) готова працювати й без укладання офіційного договору.
Серед тих, хто наразі не шукає роботу, найбільш поширеними причинами є:
вихід на пенсію (42%);
стан здоров’я (22%);
перебування у декретній відпустці (13%).
Примітно, що 11% респондентів назвали страх мобілізації ключовим чинником відмови від пошуку роботи.
Нагадаємо, 2025 року на українському ринку праці роботодавці стали набагато активніше шукати спеціалістів, ніж самі працівники готові пропонувати свої послуги. У Державній службі зайнятості назвали ті професії, де найбільше відчувається.