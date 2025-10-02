Найвищі зарплати в Україні та очікування працівників: названо високооплачувані професії

Рейтинг високооплачуваних професій в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Фахівці будівельної галузі та далекобійники очолили рейтинг високооплачуваних професій в Україні.

Про це свідчать за результати нещодавнього дослідження від OLX Робота та Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), пише «Уніан».

У серпні 2025 року найвищий рівень медіанної заробітної плати зафіксовано у представників робочих спеціальностей.

Реклама

Лідери за рівнем доходу

Найбільші медіанні зарплати отримували:

фасадники та штукатури — по 55 000 грн;

далекобійники, муляри та рихтувальники — близько 50 000 грн.

Також високі доходи, у діапазоні від 42 000 до 46 000 грн, мають плиточники, виконроби, малярі, рієлтори, автомалярі та будівельники. Це свідчить про високий попит та конкурентну оплату праці у сфері будівництва, ремонту та логістики.

Динаміка підвищення зарплат: Невтішна статистика

Керівниця напряму OLX Робота та очільниця HR-комітету ЄБА, Марія Абдулліна, повідомила, що майже половина опитаних працівників (49%) цього року не отримували підвищення заробітної плати.

Реклама

Ситуація з підвищенням доходів виглядає так:

23% респондентів повідомили про зростання зарплати до 10%.

10% отримали підвищення до 20%.

Лише 8% зафіксували зростання доходу на 21% і більше.

Крім того, 11% опитаних, на жаль, стикнулися зі скороченням заробітної плати, що приблизно відповідає рівню минулого року (12%).

Офіційне працевлаштування та причини відмови від роботи

Опитування також виявило чіткий запит на легалізацію трудових відносин: 62% українців прагнуть офіційного працевлаштування. Проте значна частина (35%) готова працювати й без укладання офіційного договору.

Реклама

Серед тих, хто наразі не шукає роботу, найбільш поширеними причинами є:

вихід на пенсію (42%);

стан здоров’я (22%);

перебування у декретній відпустці (13%).

Примітно, що 11% респондентів назвали страх мобілізації ключовим чинником відмови від пошуку роботи.

Нагадаємо, 2025 року на українському ринку праці роботодавці стали набагато активніше шукати спеціалістів, ніж самі працівники готові пропонувати свої послуги. У Державній службі зайнятості назвали ті професії, де найбільше відчувається.