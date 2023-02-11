"Назавжди втратив ринок газу в Європі": Путін програв енергетичну війну

Після здобуття незалежності від російських енергоресурсів Європа навряд чи захоче повертатися до них.

Після різкого скорочення експорту російського газу у відповідь на військову агресію Російської Федерації проти України Європа не повернеться до закупівель енергоресурсів із РФ.

Про це заявив в інтерв'ю Financial Times трейдер П'єр Андюран, чия фірма Andurand Capital управляє активами на суму 1,4 млрд доларів.

Андуран зазначив, що європейські країни швидко навчаються жити без російського газу.

"Я думаю, що Путін програв енергетичну війну. Дуже високі ціни на природний газ та електроенергію в Європі були вкрай погані для світової економіки, але тепер вони повернулися до більш розумного рівня", — сказав трейдер.

П'єр Андюран також зазначив, що після здобуття незалежності від російських енергоресурсів Європа навряд чи захоче повертатися до них. Таким чином Володимир Путін втратив свої важелі впливу.

"Росія назавжди втратила свого найбільшого покупця і знадобиться не менше 10 років, щоб побудувати достатню кількість трубопроводів до Азії", — додав Андюран.

За словами П'єра Андюрана, щойно Китай стане єдиним покупцем російського газу, Пекін зможе визначати його ціну.

Нагадаємо, Болгарія заявила про початок будівництва нового газогону до Сербії. Таким чином країни хочуть зменшити залежність від газу країни-агресорки Росії.

Туреччина відкрила нове нафтове родовище у районі гори Габар, що на північному сході країни. Енергоресурс оцінюється у 12 млрд доларів.

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