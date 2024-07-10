НАЗК замовило опитування щодо корупції в Україні: вартість тендеру становить майже 2 млн грн

Для проведення опитування щодо корупції в Україні НАЗК виділило понад 1,7 млн грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виділило для проведення стандартного опитування щодо корупції в Україні понад 1,7 мільйона гривень.

Тендер розміщено в електронній системі публічних закупівель "ProZorro".

Оголошення було опубліковане 18 червня 2024 року. Очікувана вартість закупівлі НАЗК – 1 740 700 грн.

НАЗК замовило опитування щодо корупції в Україні

Зазначається, що опитування проводитимуть на всій території України (окрім тимчасово окупованих територій та зони бойових дій) до 45 календарних днів, не раніше 15 вересня 2024 року.

НАЗК 4 липня обрало переможця закупівлі, ним стала компанія ТОВ "ІНФО САПІЄНС" з пропозицією вартості послуги – 1 736 766 гривень. Це єдине підприємство, яке подало пропозицію за цим тендером.

Компанія-переможець тендеру НАЗК

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ "ІНФО САПІЄНС" зареєстровано 2018 року в Києві. Основний вид діяльності – дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки. Директором ТОВ "ІНФО САПІЄНС" є Дмитро Савчук.

На сайті компанії зазначається, що "Info Sapiens" – це дослідницька агенція, яка спеціалізується на проведенні досліджень громадської думки, поведінкових замірах та аналізі даних з вторинних джерел.

Нагадаємо, у Києві хочуть побудувати укриття майже за 300 млн гривень.

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