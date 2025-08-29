Названа середня зарплата в Україні: де платять найбільше

Середня зарплата у липні сягнула 26,5 тисяч гривень

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у липні 2025 року становила 26 499 грн.

Про це пише «Interfax-Україна» з посиланням на звіт Державної служби статистики.

За даними Держстату, найвищий рівень середньої зарплати минулого місяця зафіксовано в Києві — 40 546 грн. Найнижчі доходи були у Чернівецькій області — 19 202 грн.

Найвищі зарплати зафіксовано у таких галузях:

Інформація та телекомунікації — 67 222 грн

Фінансова та страхова діяльність — 55 994 грн

Професійна, наукова та технічна діяльність — 34 068 грн

Традиційно високі доходи були також у сфері державного управління та оборони — 33 896 грн.

Також зарплати вищі за середню платили в сферах оптової та роздрібної торгівлі (31 424 грн), у промисловості (29 063 грн), на підприємствах транспорту, поштової та кур’єрської служб (26 612 грн).

Водночас середні зарплати у сфері операцій з нерухомістю та будівництві зарплати були нижчі за середню по країні — 22 6987 грн та 22 775 грн відповідно.

Крім того, середньооблікова кількість штатних працівників в Україні у липні 2025 року налічувала 5,368 млн осіб, а фонд оплати праці усіх працівників становив 150,361 млрд грн.

В Держстаті зауважили, що дані про середню зарплату не враховують ситуацію на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій.

Нагадаємо, в Україні передбачено соціальні пенсії для тих осіб, які не мають права на традиційну виплату через відсутність необхідного страхового стажу. Уже 2026 року розмір таких виплат може збільшитися.