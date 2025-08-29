ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
1 хв

Названа середня зарплата в Україні: де платять найбільше

Державна служба статистики оприлюднила дані про середню зарплату в Україні за липень 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Середня зарплата в Україні

Середня зарплата у липні сягнула 26,5 тисяч гривень

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у липні 2025 року становила 26 499 грн.

Про це пише «Interfax-Україна» з посиланням на звіт Державної служби статистики.

За даними Держстату, найвищий рівень середньої зарплати минулого місяця зафіксовано в Києві — 40 546 грн. Найнижчі доходи були у Чернівецькій області — 19 202 грн.

Найвищі зарплати зафіксовано у таких галузях:

  • Інформація та телекомунікації — 67 222 грн

  • Фінансова та страхова діяльність — 55 994 грн

  • Професійна, наукова та технічна діяльність — 34 068 грн

Традиційно високі доходи були також у сфері державного управління та оборони — 33 896 грн.

Також зарплати вищі за середню платили в сферах оптової та роздрібної торгівлі (31 424 грн), у промисловості (29 063 грн), на підприємствах транспорту, поштової та кур’єрської служб (26 612 грн).

Водночас середні зарплати у сфері операцій з нерухомістю та будівництві зарплати були нижчі за середню по країні — 22 6987 грн та 22 775 грн відповідно.

Крім того, середньооблікова кількість штатних працівників в Україні у липні 2025 року налічувала 5,368 млн осіб, а фонд оплати праці усіх працівників становив 150,361 млрд грн.

В Держстаті зауважили, що дані про середню зарплату не враховують ситуацію на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій.

Нагадаємо, в Україні передбачено соціальні пенсії для тих осіб, які не мають права на традиційну виплату через відсутність необхідного страхового стажу. Уже 2026 року розмір таких виплат може збільшитися.

Дата публікації
Кількість переглядів
190
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie