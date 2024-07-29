Названо популярні продукти, на які найбільше зросли ціни від початку року

Українці більше платять за продукти.
Вартість деяких популярних продуктів, що використовують українці у щоденному вжитку, зросла на 10-12%.
За даними Держстату, відповідні зміни відбулися від січня до червня у відпускних цінах виробників.
Найбільше зростання вартості дали ціни виробників цукру – 10,4% та олії – 12,7%
Значно менше, але в динаміці на зростання, є ціни:
- ковбасних виробів варених, сосисок та сардельок
- напівкопчених ковбас
- соків
- твердого сиру
- борошна
- гречки
- хліба
- пряників та інших солодких хлібобулочних виробів
Зросли у вартості також макарони і вершкове масло.
Раніше стало відомо, що в Україні було ухвалено рішення на найближчі три роки "заморозити" прожитковий мінімум і мінімальну зарплату. Водночас тільки 2025 року, згідно з макроекономічним прогнозом, який закладений у бюджетній декларації, очікується інфляція на рівні 10%.
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