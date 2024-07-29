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Названо популярні продукти, на які найбільше зросли ціни від початку року

Названо популярні продукти, на які найбільше зросли ціни від початку року

Продукти здорожчали / Фото: pixabay.com

Українці більше платять за продукти.

Вартість деяких популярних продуктів, що використовують українці у щоденному вжитку, зросла на 10-12%.

За даними Держстату, відповідні зміни відбулися від січня до червня у відпускних цінах виробників.

Найбільше зростання вартості дали ціни виробників цукру – 10,4% та олії – 12,7%

Значно менше, але в динаміці на зростання, є ціни:

  • ковбасних виробів варених, сосисок та сардельок
  • напівкопчених ковбас
  • соків
  • твердого сиру
  • борошна
  • гречки
  • хліба
  • пряників та інших солодких хлібобулочних виробів

Зросли у вартості також макарони і вершкове масло.

Раніше стало відомо, що в Україні було ухвалено рішення на найближчі три роки "заморозити" прожитковий мінімум і мінімальну зарплату.  Водночас тільки 2025 року, згідно з макроекономічним прогнозом, який закладений у бюджетній декларації, очікується інфляція на рівні 10%.

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