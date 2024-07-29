Названо популярні продукти, на які найбільше зросли ціни від початку року

Українці більше платять за продукти.

Вартість деяких популярних продуктів, що використовують українці у щоденному вжитку, зросла на 10-12%.

За даними Держстату, відповідні зміни відбулися від січня до червня у відпускних цінах виробників.

Найбільше зростання вартості дали ціни виробників цукру – 10,4% та олії – 12,7%

Значно менше, але в динаміці на зростання, є ціни:

ковбасних виробів варених, сосисок та сардельок

напівкопчених ковбас

соків

твердого сиру

борошна

гречки

хліба

пряників та інших солодких хлібобулочних виробів

Зросли у вартості також макарони і вершкове масло.

Раніше стало відомо, що в Україні було ухвалено рішення на найближчі три роки "заморозити" прожитковий мінімум і мінімальну зарплату. Водночас тільки 2025 року, згідно з макроекономічним прогнозом, який закладений у бюджетній декларації, очікується інфляція на рівні 10%.

Ріст цін на продукти харчування! Що саме дорожчатиме і на скільки?

Читайте також: