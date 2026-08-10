НБУ підвищив валютні ліміти у чотири рази: що зміниться для українців

Гроші / © Фото з відкритих джерел

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Від 11 серпня Національний банк України скасовує низку обмежень на валютному ринку. Це полегшить фінансові операції для пересічних українців, бізнесу та фінансового сектору.

Про це повідомив Національний банк України.

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Що зміниться для фізичних осіб

Повідомляється, що ці кроки не створять ризиків для стійкості валютного ринку, оскільки вони ґрунтуються на ретельному аналізі та вже враховані в оновленому макропрогнозі, який передбачає зростання міжнародних резервів майже до 70 мільярдів доларів США у 2026 році.

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Для громадян НБУ розширив можливості як всередині країни, так і за кордоном:

Ліміт на купівлю безготівкової валюти збільшено у чотири рази — з 50 тис. грн до 200 тис. грн на календарний місяць. Тепер у межах цього ліміту можна купувати не лише валюту, а й безготівкові банківські метали та цінні папери іноземних емітентів.

Зняття готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном тепер дозволено в межах до 200 тис. грн на день. Раніше було 100 тис. грн.

Оплата товарів, робіт і послуг за кордоном з гривневих рахунків (включно з орендою житла та переказами за системою SWIFT) збільшена до 200 тис. грн на місяць. А раніше було 100 тис. грн.

Перекази з валютних рахунків на рахунок отримувача за кордоном (наприклад, через SWIFT) отримали окремий ліміт у 200 тис. грн на місяць.

Ліміт на оплату проживання та оренди житла за кордоном за допомогою валютних карток та переказів підвищено до 500 тис. грн на календарний місяць.

Пом’якшення для бізнесу

Для підтримки бізнесу Нацбанк також спростив правила для підприємств. Зокрема, зросли ліміти на зняття готівки та розрахунки за кордоном із корпоративних карток.

Крім того, компанії зможуть формувати новий додатковий ліміт для благодійних внесків на підтримку військових частин ЗСУ та Нацгвардії, передавати інвестиційні та донатні ліміти пов’язаним компаніям із однієї групи, а також сплачувати штрафи й компенсації закордонним партнерам у межах встановлених відсотків.

Зміни для фінансового сектору

Зміни торкнулися і банківської сфери. Зокрема, Моторне страхове бюро тепер може купувати валюту для резервних фондів за «Зеленою карткою», а банки з вересня зможуть враховувати частину резервів для розрахунку валютної позиції, що допоможе відновити кредитування. Крім того, фінустанови отримали дозвіл повертати іноземним інвесторам кошти, якщо Нацбанк відмовився зарахувати їх до капіталу банку.

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Офіційні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 10 серпня 2026 року № 90 та набирають чинності з 11 серпня 2026 року (за винятком норм щодо валютної позиції банків, які почнуть діяти 1 вересня).

Нагадаємо, після досягнення пенсійного віку українцям, які до цього отримували пенсію по інвалідності, може знадобитися визначитися, який саме вид пенсійних виплат вони отримуватимуть надалі. Автоматичний перехід на пенсію за віком не завжди буде вигідним — у деяких випадках доцільніше залишитися на пенсії по інвалідності.

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