НБУ, антикорупційні органи і держбюджет-2022: у Мінфіні провели переговори з очільницею місії МВФ

НБУ, антикорупційні органи і держбюджет-2022: у Мінфіні провели переговори з очільницею місії МВФ

Україна розраховує на виділення другого траншу.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з очільницею місії Європейського департаменту МВФ Іванною Голлар. Зустріч відбулась в онлайнрежимі. Говорили про структурні "маяки" для перегляду спільної програми stand-by і отримання траншу Україною

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Окрім Марченка у зустрічі також взяли участь його заступники Денис Улютін та Юрій Драганчук. Так, сторони обговорили прогрес у виконанні структурних "маяків", зокрема, забезпечення незалежності Національного банку та антикорупційних органів.

"Фонд є одним із ключових партнерів України для відновлення економіки країни та забезпечення макроекономічної стабільності. Протягом року ми багато співпрацювали для досягнення позитивного результату. Сподіваюсь, що під час цієї місії ми зможемо якнайшвидше вирішити питання, які ще залишилися на порядку денному", - сказав Сергій Марченко.

Також сторони обговорили важливість ухвалення Верховною Радою України законопроєкту 5600 (Внесення змін до Податкового кодексу. - Ред.), який створює додатковий ресурс для держбюджету-2022.

Місія продовжить свою роботу протягом наступних тижнів. Представники Фонду проведуть низку зустрічей із органами виконавчої влади України для оцінки досягнення цілей програми stand-by. Також будуть сформовані подальші кроки для забезпечення сталого зростання української економіки, впровадження структурних реформ та подолання наслідків коронавірусу.

За результатами роботи місії очікується підготовка необхідних документів для першого перегляду спільної програми stand-by та розгляду Радою Директорів МВФ.

Нагадаємо:

У Національному банку України припустили, що сума другого траншу за програмою stand-by від Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України може складати понад 700 млн доларів.

за програмою stand-by від Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України може складати понад 700 млн доларів. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою з приводу виділення другого траншу. Тоді Георгієва повідомила, що місія МВФ відновить роботу в Україні вже у вересні.

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