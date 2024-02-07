НБУ дав час українцям позбутися російських та білоруських рублів: який термін

Українці, які мають російські та білоруські рублі на рахунках банків, зможуть продати або обміняти їх до кінця року.

НБУ надав тимчасову можливість безготівкового обміну російських і білоруських рублів, які перебувають на рахунках позасанкційних клієнтів у банках.

Про це передає пресслужба Нацбанку.

Згідно з постановою НБУ, такий одноразовий обмін можливий до до 31 грудня 2024 року.

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Такі операції здійснюватимуться, якщо банками-нерезидентами (окрім банків-резидентів РФ і Білорусі та банків, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи згідно із ЗУ «Про санкції»), у яких відкрито кореспондентські рахунки банків-резидентів у російських/білоруських рублях, в односторонньому порядку ухвалено рішення про конвертацію (обмін) російських/білоруських рублів на іншу валюту.

Продаж або обмін може бути здійснений за заявою клієнта банку один раз щодо кожного з видів валюти – російських та білоруських рублів.

Крім того, Нацбанк уточнив підстави для коректного завершення банками валютного нагляду за дотриманням резидентами встановлених граничних строків розрахунків за операціями з імпорту продукції, що ввозиться в Україну як гуманітарна допомога від 1 грудня 2023 року.

Ці зміни набрали чинності від 7 лютого.

Нагадаємо, що Європейська Рада ще на пів року – до 31 липня 2024 року – подовжила економічні санкції проти Росії.

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