НБУ дозволив банкам встановлювати ринковий курс для готівкової валюти

Національний банк України від 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким банки можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

Якщо раніше курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%, то тепер йдеться про ринковий курс. Також скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, згідно з яким банки списують із рахунків клієнтів кошти у гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

Про це йдеться у постанові НБУ №102.

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У банках готівковий курс тепер може наблизитися до позначок "чорного ринку". А щодо переселенців, які знімають валюту з гривневих карток за кордоном, то їхні операції будуть йти за тим курсом, який самостійно встановить банк (раніше — за курсом НБУ).

Також у постанові НБУ йдеться, що Національний банк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тисяч грн в еквіваленті (раніше 100 тисяч грн).

НБУ каже, що це дозволить знизити ризики непродуктивного відтоку капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а отже — захистити міжнародні резерви України.

Раніше стало відомо, що Національний банк України зберігатиме фіксований курс, доки бачитиме, що переваги від цієї фіксації перевищують недоліки такого курсового режиму.

Крім того, Національний банк України ухвалив низку змін до порядку функціонування валютного ринку.

Вони спрямовані на підтримання стабільності, зниження тиску на міжнародні резерви України та запобігання непродуктивному відпливу капіталу. А перехід відновлення стандартної роботи і валютної політики після закінчення воєнного стану буде дуже поступовим.

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