НБУ дозволив українцям купувати банківське золото

Нацбанк надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях.
Відповідне рішення набирає чинності сьогодні, 20 серпня.
Про це повідомляє Національний банк України.
"Національний банк України від 20 серпня 2022 року надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях", — йдеться в повідомленні.
У Нацбанку очікують, що це рішення сприятиме подальшій стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку завдяки частковій переорієнтації попиту на готівкову іноземну валюту в банківські метали.
Регулятор нагадав, що раніше банки мали змогу продавати клієнтам банківські метали лише в тих відділеннях, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою-агресором.
Раніше повідомлялося, що станом на 1 серпня 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 22 385,4 млн доларів США.
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