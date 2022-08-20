НБУ дозволив українцям купувати банківське золото

Нацбанк надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях.

Відповідне рішення набирає чинності сьогодні, 20 серпня.

Про це повідомляє Національний банк України.

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"Національний банк України від 20 серпня 2022 року надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях", — йдеться в повідомленні.

У Нацбанку очікують, що це рішення сприятиме подальшій стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку завдяки частковій переорієнтації попиту на готівкову іноземну валюту в банківські метали.

Регулятор нагадав, що раніше банки мали змогу продавати клієнтам банківські метали лише в тих відділеннях, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою-агресором.

Раніше повідомлялося, що станом на 1 серпня 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 22 385,4 млн доларів США.

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