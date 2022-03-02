НБУ дозволив зняття готівкової валюти: який ліміт

НБУ від моменту впровадження воєнного стану не вводив жодних обмежень на безготівкові розрахунки, у тому числі за кордоном.

Національний банк України послабив низку заборон на операції в іноземній валюті.

Так, від 1 березня 2022 року замість повної заборони на видачу готівкових коштів з рахунку клієнта в іноземній валюті встановлено обмеження обсягом до 30 тис. грн на день. Крім того, Національний визначив, що:

без обмежень надалі здійснюватиметься зняття готівкової іноземної валюти з рахунків підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) уряду та на підставі окремих дозволів НБУ;

зняття готівкової валюти у філіях та відділеннях банків, що розташовані на територіях, які перебувають під загрозою окупації Росією, здійснюватиметься у межах залишку коштів на рахунку за умови їх наявності. Рішення про видачу коштів ухвалюватиметься керівником філії або відділення банку.

Крім того, Національний банк передбачив можливість використання платіжних карток за кордоном для розрахунків та отримання готівки, додавши їх до переліку виключень до заборони, що стосується здійснення транскордонних переказів валютних цінностей з України за дорученням клієнтів.

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Національний банк також заборонив зараховувати кошти на рахунки клієнтів-фізосіб за переказами, ініційованими з використанням електронних платіжних засобів, емітованих учасниками міжнародних платіжних систем, що здійснюють свою діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь. Також заборонено приймати в Україні електронні платіжні засоби (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітовані учасниками відповідних міжнародних платіжних систем.

Як повідомлялось, з огляду на надзвичайно складну гуманітарну ситуацію в країні, українські банки просять не обмежувати громадян використовувати кредитні кошти в тих межах, які були встановлені раніше, а також, по можливості, не відмовляти в збільшенні кредитного ліміту.