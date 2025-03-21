НБУ хоче помʼякшувати валютні обмеження для залучення капіталу в Україну - заступник голови НБУ

Національний банк України хоче далі помʼякшувати валютні обмеження, щоб залучити в Україну капітал.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

«Потреба використовувати інструмент валютних обмежень досі є. Проте НБУ поступово їх помʼякшує згідно із затвердженою в червні 2023-го стратегією. Наразі перебуваємо на другому етапі її реалізації. Тобто концентруємося на спрощенні доступу до торгового фінансування, управлінні валютними ризиками банків та можливості сплачувати відсотки за старими боргами», - сказав він.

Ніколайчук додав, що найближчим часом НБУ хоче презентувати точкові рішення, які будуть спрямовано на збільшення можливостей із просування української продукції на зовнішніх ринках.

«Хочемо змінити фокус: робити кроки валютних пом’якшень на основі стимулів, повʼязаних або із залученням додаткового капіталу в Україну, або із розширенням можливостей просування нашої продукції на зовнішніх ринках», - підкреслив заступник голови НБУ.

Раніше представники бізнесу попросили Національний банк України пом’якшити валютні обмеження та дозволити виплачувати борги по імпорту товарів, а також розширити чинний ліміт на погашення відсотків по кредитам.