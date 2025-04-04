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НБУ готує заміну копійці — коли з’являться шаги
Верховна Рада найближчим часом ухвалить відповідні законодавчі зміни. Після цього буде розроблено дизайн нових монет.
Очільник Національного банку України Андрій Пишний заявив про намір найближчим часом замінити традиційну монету копійка на нову, більш патріотичну одиницю — шаг.
Цю ініціативу він озвучив в інтерв’ю виданню NV.
Пишний підкреслив, що Нацбанк планує, щоб у наступному тиражі українських монет уже не використовувалися «копійки», а замість них з’явилися «шаги». Проте старі монети залишатимуться в обігу.
Він також запевнив, що для впровадження цієї зміни не буде потрібно додаткових витрат ні з боку Національного банку, ні з державного бюджету.
В Україні на сьогодні в обігу перебуває майже 15 мільярдів монет різних номіналів, з яких близько 5,5 мільярдів становлять монети номіналом 10 і 50 копійок. Кожного року для заміни зношених монет Нацбанк карбує нові.
Нагадаємо, Національний банк України ініціює зміну назви розмінних монет з «копійка» на «шаг». Це пояснюють тим, що хочуть відродити «історичну справедливість».