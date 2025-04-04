Нацбанк / © УНІАН

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Очільник Національного банку України Андрій Пишний заявив про намір найближчим часом замінити традиційну монету копійка на нову, більш патріотичну одиницю — шаг.

Цю ініціативу він озвучив в інтерв’ю виданню NV.

Пишний підкреслив, що Нацбанк планує, щоб у наступному тиражі українських монет уже не використовувалися «копійки», а замість них з’явилися «шаги». Проте старі монети залишатимуться в обігу.

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Він також запевнив, що для впровадження цієї зміни не буде потрібно додаткових витрат ні з боку Національного банку, ні з державного бюджету.

В Україні на сьогодні в обігу перебуває майже 15 мільярдів монет різних номіналів, з яких близько 5,5 мільярдів становлять монети номіналом 10 і 50 копійок. Кожного року для заміни зношених монет Нацбанк карбує нові.

Нагадаємо, Національний банк України ініціює зміну назви розмінних монет з «копійка» на «шаг». Це пояснюють тим, що хочуть відродити «історичну справедливість».