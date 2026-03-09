НБУ ініціює незалежний аудит перевезення валютних цінностей з Австрії до України через Угорщину — Пишний

Нацбанк / © УНІАН

Національний банк України ініціює проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між усіма сторонами, які були залучені до перевезення коштів і валютних цінностей з Австрії до України транзитом через територію Угорщини.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, аудит має забезпечити прозору та неупереджену перевірку обставин перевезення коштів і діяльності всіх сторін, які брали участь у цьому процесі.

Очільник Нацбанку наголосив, що таке рішення ухвалено для того, щоб зняти будь-які питання чи маніпуляції навколо інциденту із затриманням інкасаторів “Ощадбанку” в Угорщині.

Раніше повідомлялося, що працівників інкасаторської бригади “Ощадбанку” затримали в Угорщині під час перевезення валютних цінностей. Згодом українські громадяни повернулися додому, однак кошти та інші цінності залишаються на території цієї країни.

Пишний зазначив, що Україна готова надати всі необхідні документи та сприяти проведенню незалежної перевірки, щоб встановити всі обставини ситуації.

Затримання інкасаторів в Угорщині: що відомо

Нагадаємо, 5 березня угорські правоохоронці без пояснення причин затримали два броньовані автомобілі українського “Ощадбанку”. В інкасаторських машинах транспортували вантаж особливої цінності — десятки мільйонів у іноземній валюті та значну кількість золотих злитків.

У Національному банку України повідомили, що два автомобілі інкасаторської служби затримали представники правоохоронних органів Угорщини.

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав це затримання захопленням заручників та частиною передвиборчого шантажу з боку Угорщини. Україна готує дипломатичну відповідь та не виключає впровадження санкцій.

Проте вже ввечері 6 березня стало відомо, що семеро українців повернули додому після затримання в Угорщині.

Тепер державний “Ощадбанк” вимагає повернення інкасаторських автомобілів та цінностей, які були затримані в Угорщині.