НБУ міг витратити 520 млн доларів резервів за день відмови від фіксованого курсу – аналітик

Період адаптації ринку до нових умов триватиме тиждень чи максимум два, додав заступник голови НБУ.

Нацбанк міг витратити 520 млн доларів резервів у перший день скасування фіксованого курсу гривні.

Про це пише фінансовий аналітик ICU Михайло Демків з посиланням на дані НБУ.

"Підвищені обсяги пов’язані з відмовою НБУ від фіксованого курсу гривні та переходом до керованої гнучкості курсоутворення", – пояснює аналітик.

За інформацією директора департаменту контролю ліквідності та цінних паперів "Кредобанку" Сергія Кучерявого, обсяг угод на міжбанку 3 жовтня зріс на 30% – до близько 600 млн доларів.

"Обсяги торгів були близькими до цього рівня. Інтервенції були не те щоб співставними, але вищими, ніж зазвичай", – додав у ефірі Business Breakfast від Forbes заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

За його словами, процес був очікуваним.

"Ми здійснили цей крок з впровадження керованого гнучкого курсу з позиції сили, маючи достатній обсяг міжнародних резервів, щоб погасити додатковий попит у перші дні (...) Ми очікуємо, що після сплеску попиту у перший день надалі він поступово згасатиме в міру того, як учасники ринку звикатимуть до нової реальності", – сказав Ніколайчук.

Нагадаємо, НБУ підвищив офіційний курс долара вперше з липня минулого року. Офіційний курс гривні до долара на 4 жовтня 2023 року встановлено на такому рівні: 36 гривень 59 копійок. Член Ради НБУ Василь Фурман пояснив, що означає перехід на режим керованої гнучкості курсу валют.

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