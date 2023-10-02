НБУ оголосив про перехід на керований гнучкий курс валют: що це означає

Національний банк України оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні вже від 3 жовтня. Таким чином НБУ відмовляється від фіксованого курсу гривні.

Про це передає пресслужба Нацбанку.

Чи правда, що НБУ відпустив курс у вільне плавання?

НБУ запевняє, що продовжить ретельно контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому.

Нацбанк, зокрема, компенсуватиме структурний дефіцит валюти. Завдяки цьому курс зможе змінюватися в обидва боки: зростати та знижуватися. Крім того, НБУ суттєво обмежуватиме курсові зміни, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

Механізм курсоутворення

Офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку за активної участі НБУ.

Що зміниться для населення

Курс на тих сегментах ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, встановлюватиметься за тими ж правилами, що і останні півтора року. Йдеться як про готівковий ринок, так і про карткові курси банків.

Нацбанк нагадав, що вже майже півтора року курс на готівковому ринку та карткові курси банків не є фіксованими. За цей час вони як зростали, так і знижувалися.

НБУ запевняє, що продовжить докладати зусиль для мінімізації різниці між готівковим та офіційним курсами.

Навіщо було переходити до керованої гнучкості курсу

В НБУ пояснили, що тривала фіксація обмінного курсу призводить до виникнення дисбалансів та викликає значні проблеми в майбутньому.

"Багаторічне утримання курсу на одному рівні зазвичай закінчується однаково. Йдеться про накопичення валютних дисбалансів, вичерпання міжнародних резервів, вимушену глибоку девальвацію та значний економічний спад.

До того ж, довготривала фіксація курсу створює оманливе відчуття його стабільності. Чим довше НБУ утримував би цей режим, тим важче б було з нього виходити", – йдеться в повідомленні.

Раніше ТСН.ua зібрав прогнози економістів, яким буде курс долара в жовтні. Також в НБУ розповіли, чи можуть "відпустити" курс гривні до плаваючого курсоутворення.

Нагадаємо, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, чи "обвалиться" гривня наступного року.

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