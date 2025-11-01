ТСН у соціальних мережах

НБУ оновив курс валют на 1-2 листопада

Національний банк України на 8 копійок знизив курс долара до гривні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Долар здешевшав

Долар здешевшав / © Associated Press

Офіційний курс на 1-2 листопада встановили на рівні 41,89 грн за 1 долар.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Водночас курс євро становить 48,4 грн. Це на 11 копійок менше, ніж учора.

Польський злотий здешевшав на 5 копійок. Офіційний курс встановили на рівні 11,37.

  • В обмінниках долар продають у середньому за 41,85 грн. Купують за 42,5 грн.

  • За євро в обмінниках пропонують 48,75 грн. Продають за 49,35 грн.

Раніше банкір повідомив, що у жовтні курс долара в Україні почав активно зростати. У листопаді американська валюта, найімовірніше, продовжить дорожчати. У листопаді-грудні очікується помірне зростання долара та євро. Американська валюта коливатиметься в межах від 41,8 до 42,5 гривні, а європейська — від 48,5 до 50 гривень.

