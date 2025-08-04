НБУ оновив курс валют: скільки коштують євро, долар та злотий 4 серпня

Долар розвернувся в бік зростання / © Associated Press

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Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 4 серпня. Долар здорожчав на 5 копійок.

Про це свідчать дані НБУ.

Офіційний курс встановлено на рівні 41,76 грн за 1 долар.

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Водночас курс євро становить 47,64 грн за 1 євро. Це на 10 копійок менше, ніж учора.

Польський злотий здешевшав на 3 копійки. Офіційний курс встановили на рівні 11,14.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,55 грн. Купують за 41,7 грн.

За євро в обмінниках пропонують 47,95 грн. Продають за 48,2 грн.

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Зазначимо, Національний банк протягом тижня майже не змінював офіційний курс доллара, а на понеділок, 4 серпня, встановив його на рівні 41,76 грн/доллар (-2 коп. за тиждень). За липень офіційний курс долара знизився на копійку, до 41,77 грн/долар.

Чого очікувати від курсу валют в Україні на поточному тижні, яким може бути курс долара та євро, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.