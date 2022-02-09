НБУ оприлюднив рейтинг прибутковості українських банків: перелік очолив "ПриватБанк"

Водночас найбільші збитки — 266,249 млн грн — зафіксував Правекс Банк.

Державний "ПриватБанк" очолив рейтинг найприбутковіших українських банків за підсумками 2021 року. Минулого року банк задекларував 35,05 млрд грн чистого прибутку.

Про це пише Інтерфакс Україна з посиланням на інформацію НБУ.

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За даними Національного банку України (НБУ), другу позицію після "ПриватБанку" в списку найбільш прибуткових банків посів "Райффайзен банк Аваль" (4,858 млрд грн), третю – "ПУМБ" (4,188 млрд грн). Четверту сходинку за підсумками 2021 року посіла "дочка" російського "Сбербанку" "МР Банк" (3,897 млрд грн), а п'яту - "Укргазбанк" (3,82 млрд грн).

Водночас за даними центробанку, другим після "Правекс Банк" найбільш збитковим виявився "Юнекс Банк" (50,355 млн грн), третім – "БТА Банк" (32,085 млн грн), четвертим – "Український банк реконструкції та розвитку" (27,928 млн грн) а п'ятим – "Альпарі Банк" (6,12 млн грн).

Як наголошує пресслужба НБУ, прибутковими минулого року були 66 із 71 банку в Україні. Це рекордні показники за останні роки.

Згідно зі статистикою Нацбанку, за розміром загальних активів перше місце в рейтингу за підсумками 2021 року зберіг "ПриватБанк" (582,851 млрд грн), друге – "Ощадбанк" (249,938 млрд грн), третє – "Укрексімбанк" (210,029 млрд грн), четверте – "Укргазбанк" (130,817 млрд грн) і п'яте – "Райффайзен банк Аваль" (133,651 млрд грн).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що клієнтка "ПриватБанку" закрила всі свої банківські картки, але в неї все одно лишилися борги. Зі слів жінки, вона ще в грудні 2020 року закрила всі свої рахунки та картки у банку. Крім того, вона написала заяву до відділення фінустанови. Проте через рік їй зателефонували співробітники банку і повідомили, що вона має борг.

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