НБУ перевищив очікування банкірів: облікову ставку знижено на один відсотковий пункт

Згідно з рішенням національного регулятора, від 26 квітня 2024 року облікова ставка становитиме 13,5%, а на кінець року її можуть знизити до 13%.

Голова Національного банку України Андрій Пишний на брифінгу в Києві повідомив, що правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку на один відсотковий пункт (в.п.). Від завтрашнього дня, 26 квітня, її розмір знизиться з 14,5% до 13,5% річних, що трохи перевищило очікування банкірів, які прогнозували її зниження лише до 14%.

Про це пише Interfax-Україна.

"Ураховуючи послаблення фактичного та очікуваного цінового тиску, а також зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки, Національний банк продовжує цикл пом’якшення процентної політики. Це дасть змогу підтримати розвиток кредитування та відновлення економіки без додаткових ризиків для цінової та фінансової стабільності", – зазначив голова НБУ.

Також регулятор знизив такі ставки:

за депозитними сертифікатами овернайт – до 13,5% (на 1 в.п.);

за тримісячними депозитними сертифікатами – до 16,5% (на 1 в.п.);

за кредитами рефінансування – до 17,5% (на 2 в.п.).

"В умовах циклу пом’якшення процентної політики зменшується доцільність зберігати суттєву різницю між ставкою за кредитами рефінансування та обліковою ставкою", – пояснив Андрій Пишний.

Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає, що до кінця року облікова ставка знизиться до 13%, що на 1 в.п. менше від січневих прогнозів.

"Таке пом'якшення процентної політики та заплановані кроки з валютної лібералізації не мають створювати додаткових загроз для макрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку. НБУ адаптуватиме монетарну політику в разі істотних змін у балансі ризиків. Так, зменшення ризиків для інфляції та курсової стійкості може створити передумови для додаткових кроків зі зниження облікової ставки та пом’якшення валютних обмежень, що підтримають розвиток кредитування та відновлення економіки", – повідомив голова НБУ.

Нагадаємо, експерти оцінили, яким буде курс долара наприкінці року. Середнє значення курсу долара 2024-го становитиме 40,33 грн, але ближче до кінця року вартість американської валюти зросте.

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