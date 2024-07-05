НБУ планує створити в Україні новий вид банків: перші подробиці

Національний банк України розробляє концепцією "оператора фінансової інклюзії" та планує запровадити до банківського законодавства поняття обмеженої банківської ліцензії.

Про це Forbes повідомив очільник НБУ Андрій Пишний.

За словами Андрія Пишного, проєкт закону про створення "оператора фінансової інклюзії" перебуває на стадії розробки.

"Ми обговорюємо із міжнародними партнерами створення комплексних передумов для розвитку фінансової інклюзії в Україні. У першу чергу йдеться про прифронтові чи деокуповані території", – зазначив він.

Зокрема, йдеться про залучення поштових операторів, ритейлу та інших бізнесів, що мають компетенцію обслуговування "останньої милі", уточнив він.

Пишний також зазначив, що поки не готовий розкривати деталі про формат роботи "операторів фінінклюзії". Отримавши відповідну банківську ліцензію, компанії чи, ймовірно, банки зможуть надавати банківські послуги у відповідних регіонах за послаблених вимог, порівняно з тими, що Нацбанк висуває до діючих зараз банків. Однак, їхня діяльність буде обмежена.

Нпгадаємо, НБУ готує скасувати низку валютних обмежень, які стосуються виплат за дивідендами бізнесу та імпорту послуг.

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