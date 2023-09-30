НБУ планує відпустити курс: економіст пояснив, коли це буде та чи варто цього боятися

Національний банк України планує відпустити курс долара.

Про це в ефірі телемарафону повідомив інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса та пояснив, коли це буде та чи варто цього боятися.

"Які є два варіанти зараз. Перший варіант - це курс так і залишиться стабільним, фіксованим на рівні 36,6. В принципі, можливості тримати так курс у Національного банку зберігаються і особливого тиску на цей курс Нацбанк не відчуває. З іншого боку, є зараз розмови, постійні дискусії стосовно того, що Нацбанк планує перейти до певної валютної лібералізації, яка буде означати, що в нас буде не фіксований курс, а курс, що плаває у певному коридорі. Цього лякатися не треба. Якщо Нацбанк це зробить, то курс максимум мігрує кудись на 5-10% від поточного значення: десь на рівні 41 гривня за долар. Але це рішення ще не прийняте, це рішення так чи інакше має бути політичним", - пояснює економіст.

За словами Фурси, Нацбанк завжди зауважує, що він зробить це, коли будуть певні умови.

"Умови такі, що Нацбанк хоче, щоб курс рухався не тільки в один бік, а міг рухатися як вгору, так і назад. Але наразі, як на мене, досить сумнівно, що у поточних умовах під час війни це взагалі можливо... Чи побачить Нацбанк найближчі місяць-два-три такі умови, я не знаю… Скоріш за все, найближчі місяці курс залишиться так само стабільний. Але якщо буде прийнято рішення перейти до більшої валютної лібералізації, то ми побачимо незначне послаблення гривні", - пояснив інвестиційний банкір.

Раніше ТСН.ua зібрав прогнози економістів, яким буде курс долара в жовтні.