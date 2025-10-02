НБУ починає вилучати монети по 10 копійок: що з ними робити

Ці розмінні монети залишаються платіжним засобом / © УНІАН

Реклама

Від 1 жовтня Національний банк України почне поступово вилучати з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Однак їх не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати.

У НБУ пояснили, що магазини, торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України і далі прийматимуть їх для виконання розрахунків та платіжних операцій. Однак потрапляючи до банків, такі монети більше не повертатимуться в обіг. Їх вилучатимуть та передаватимуть до Національного банку для подальшого перерахування та утилізації.

Поступове вилучення монет номіналом 10 копійок означає, що після 1 жовтня:

Реклама

банки України не видаватимуть із кас такі монети за всіма видами готівкових операцій

Національний банк не карбуватиме монет номіналом 10 копійок та припинить підкріплення ними кас банків для поповнення готівкового обігу

Після 1 жовтня 2025 року під час готівкових операцій монет номіналом 10 копійок у продавця не буде, Нацбанк пропонується застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеку:

сума, що закінчується від 1 до 24 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок

сума, що закінчується від 25 до 49 копійок, заокруглюється в бік збільшення до 50 копійок

сума, що закінчується від 51 до 74 копійок, заокруглюється в бік зменшення до 50 копійок

сума, що закінчується від 75 до 99 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок

Раніше повідомлялося, що наразі в готівковому обігу перебуває близько 4,1 млрд штук монет номіналом 10 копійок (це 27,4% від загальної кількості монет в обігу), проте попит на них знижується.

Поступове вилучення таких монет з обігу скоротить витрати на їх виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг.