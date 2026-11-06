НБУ погіршив прогноз інфляції на 2026 рік: ціни знову зростуть

Російські атаки додадуть 0,7 відсоткового пункта до інфляції / © pixabay.com

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В Україні інфляція пришвидшиться до кінця 2026 року, але вже 2027 року почнеться зниження.

Про це йдеться в опублікованому Національним банком України жовтневому Інфляційному звіті.

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Нацбанк погіршив прогноз через подорожчання пального, посилення російських атак на виробничу, енергетичну та логістичну інфраструктуру, а також розширення бюджетних стимулів наприкінці року.

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За оцінками регулятора, лише російські обстріли додадуть близько 0,7 відсоткового пункта до річної інфляції.

«За прогнозом НБУ, інфляція 2026 року пришвидшиться до 12,5%, а від наступного року почне знижуватися: до 7,3% наприкінці 2027 року та до 5% 2028 року. Реальний ВВП цього року скоротиться на 0,4%, 2027 року зросте на 0,4%, а 2028 року — на 2,2%», — йдеться в повідомленні.

Згідно з прогнозом, 2027 року інфляційний тиск поступово слабшатиме в міру вичерпання ефектів від здорожчання пального, а також сповільнення темпів зростання зарплат в умовах стриманої економічної активності. Вагомий вплив матимуть і заходи монетарної політики НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України підвищив облікову ставку від 16% до 16,5% річних. Новий рівень почав діяти від 30 жовтня 2026 року.

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Підвищення облікової ставки має підтримати привабливість заощаджень у гривні, посилити стійкість валютного ринку та стримати інфляційні очікування. У Нацбанку наголошують, що готові змінювати монетарну політику залежно від розвитку ситуації, зокрема впливу російських атак на ціни та економічну активність.

Як російські атаки впливають на ціни

Одним із головних чинників інфляційного тиску залишаються російські удари по українській інфраструктурі, підприємствах і логістичних об’єктах. Пошкодження виробничих потужностей та ускладнення перевезень обмежують пропозицію товарів і збільшують витрати бізнесу.

Українська економіка входить у листопад під знаком адаптації до складних передзимових умов. На тлі загрози блекаутів та інфляційного тиску питання фінансового виживання стає головним.

Експерти вважають, що зростання середньої зарплати у листопаді практично зупиниться. Головний чинник — ускладнення економічної ситуації через посилення ворожих обстрілів, збільшення у бізнесу витрат на логістику, пальне для бензогенераторів під час блекаутів, зниження споживчого попиту на продукцію не першої необхідності.

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Листопад, без сумніву, збільшить видатки пенсіонерів: здорожчають продукти, ліки, від початку опалювального сезону зросте оплата комунальних послуг. А от з підвищенням доходів ситуація гірша: вони залишаться без змін практично у всіх 10 мільйонів тих, хто отримує пенсії.

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