НБУ погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік: що вплинуло

Гроші

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Національний банк України переглянув прогноз економічного зростання на 2025 рік. Тепер очікується, що ВВП збільшиться лише на 2,1% замість раніше прогнозованих 3,1%.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу 24 липня.

За словами очільника регулятора, зростання в першій половині року підтримувалося фіскальними стимулами, профінансованими міжнародними партнерами.

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Однак темпи розвитку були стриманими через активізацію російських обстрілів і подальше руйнування виробничих потужностей, інфраструктури та житлового фонду.

Також НБУ відзначає посилення міграційних процесів, що ускладнює ситуацію на ринку праці. Додатковими чинниками стали несприятливі погодні умови, які затримали жнива та знизили потенціал агросектору. Це, у свою чергу, негативно вплинуло на харчову промисловість і транспортну галузь.

У 2026–2027 роках Нацбанк очікує зростання на рівні 2–3%, хоча раніше прогнозували 5% уже у 2026-му. Водночас за умови швидкого завершення війни та стабілізації ситуації, економіка може зрости до 3–3,5% завдяки зростанню споживання та інвестиційної активності.

Нагадаємо, в уряді визнали: майже 9 мільйонів українців живуть за межею бідності, тоді як державна програма допомоги охоплює лише близько 190 тисяч родин і не відповідає масштабам проблеми.

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Водночас чиновники підкреслюють: побороти бідність лише грошовими виплатами неможливо. Потрібна комплексна стратегія — зокрема створення робочих місць, можливості для перенавчання та, за потреби, стимулювання переїзду до регіонів із вищим рівнем зайнятості.