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ТСН у соціальних мережах

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Прогноз погіршився: у НБУ розповіли, що буде з ВВП 2025 року

Тепер очікується, що валовий внутрішній продукт (ВВП) зросте на 3,1%, хоча ще в січні прогнозували 3,6%. Також було переглянуто прогнози на наступні роки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
НБУ

НБУ / © УНІАН

Нацбанк дещо погіршив прогноз динаміки економічного відновлення: зростання ВВП України 2025 року очікується на рівні 3,1%.

Про це йдеться в оновленому макроекономічному прогнозі Національного банку України.

Позитивний вплив на економіку матиме очікуване збільшення врожаїв та зменшення дефіциту електроенергії. Також промисловість підтримуватимуть значні обсяги оборонних замовлень.

«Очікується, що у 2026-2027 роках зростання реального ВВП пришвидшиться до 3,7–3,9%. Це може статись завдяки збільшенню інвестицій у відбудову, відновленню виробництва та стійкості споживчого попиту», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, МВФ переглянув у бік погіршення прогноз зростання економіки України 2025 року, знизивши його на 0,5 відсоткових пунктів порівняно з попереднім прогнозом — до 2−3%.

З огляду на безпекові ризики та складну ситуацію на ринку праці, НБУ наприкінці січня знизив прогноз зростання реального ВВП на 2025 рік від 4,1% до 3,6%, тоді як держбюджет-2025 побудований на прогнозі зростання ВВП на 2,7%.

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