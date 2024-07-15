НБУ пом’якшив валютні обмеження для бізнесу та волонтерів: що змінилося

Національний банк України пом’якшив валютні обмеження для бізнесу та волонтерів від 11 липня.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби регулятора.

НБУ надав змогу вітчизняному бізнесу відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через їхню участь у наданні зовнішнього кредиту українському позичальнику. Умовою для проведення такої операції є те, що гарантом, поручителем чи страховиком зовнішнього кредиту має бути іноземне експортно-кредитне агентство чи іноземна держава або ж гарантом чи поручителем за таким зобовʼязанням є міжнародна фінансова організація (МФО).

Також регулятор дозволив переказувати кошти на користь іноземних компаній, до складу акціонерів яких входить іноземна держава, для сплати страхових платежів за договорами, що передбачають покриття воєнних ризиків на території України.

Нацбанк забезпечив можливість резидентів переказувати кошти за наданими ними гарантіями чи поруками, що забезпечують виконання зобов’язань резидентів-позичальників за зовнішніми кредитами та позиками.

НБУ унормував можливість резидентів-позичальників купувати іноземну валюту для її резервування за кредитним договором з МФО.

Національний банк також розширив перелік товарів оборонного призначення, які мають змогу купувати за кордоном фізичні особи-волонтери. До зазначеного переліку будуть додані комплектуючі для БПЛА, а також термоковдри і термогрілки.

Регулятор додатково до можливості робити благодійні внески нерезидентами в іноземній валюті на території України надав їм змогу здійснювати відповідні перекази у гривні. Такі внески можуть здійснюватися на рахунки як державних органів, так і благодійних фондів.

Нагадаємо, в Україні банки блокують картки без попередження. Заблокувати картку можуть за неоновлені дані про себе, якщо було накладено арешт виконавчою службою (через несплачені аліменти, невиконане судове рішення, прострочені штрафи тощо), або якщо фізична особа не зможе довести законне походження коштів.

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