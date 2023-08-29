НБУ пом'якшив валютні обмеження для українців: що змінилося

Національний банк сьогодні, 29 серпня, пом'якшив валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам.

Про це повідомили у НБУ.

Зазначається, що відповідні обмеження здійснюють для переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

"Національний банк вперше від початку повномасштабної війни дозволить банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тисяч гривень в еквіваленті в одному банку", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, НБУ збільшить щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти зі 100 тис.грн до 200 тис.грн.

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Зазначається, що операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими.

"Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим і офіційним курсом. За необхідності Національний банк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів", - повідомили в НБУ.

Додамо, Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 29 серпня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро за добу зріс у ціні на 1 коп. Злотий здешевшав на 2 коп.

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