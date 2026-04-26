НБУ помʼякшив валютні обмеження: що і для кого змінилось

Національний банк України від 25 квітня 2026 року пом’якшив низку валютних обмежень. Зміни мають підтримати оборонні підприємства, військовослужбовців, українців за кордоном, а також допомогти залучати іноземних фахівців до українських компаній і банків.

Основні зміни

Для оборонних підприємств спрощуються умови купівлі валюти. Банки зможуть не враховувати залишки іноземної валюти на рахунках, якщо кошти отримані від міжнародних партнерів або з бюджету для виконання державних контрактів у сфері оборони. Це має пришвидшити виконання замовлень для сил безпеки та оборони.

Для військовослужбовців-нерезидентів розширено можливості переказу коштів за кордон. Вони зможуть без обмежень купувати та переказувати валюту в межах отриманого грошового забезпечення, зарахованого на рахунки від 1 травня 2026 року. Також банки зможуть зараховувати гривневі перекази на рахунки всіх військових-нерезидентів незалежно від громадянства.

НБУ також спростив правила для залучення висококваліфікованих іноземців. Українським компаніям дозволено переказувати валюту членам наглядових рад, рад директорів та виконавчих органів за кордон у межах нарахованих виплат. Самі нерезиденти також зможуть вільніше переказувати отримані в Україні доходи.

Окремо створено умови для реалізації урядової програми підтримки українців за кордоном. Через ТОВ «Агенція національної єдності» дозволено здійснювати бюджетні перекази за межі країни для фінансування програм допомоги та сприяння поверненню громадян в Україну. Також для страховиків скасовано частину звітних вимог.

