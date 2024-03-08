НБУ працює над обмеженням карткових переказів: Гетманцев пояснив, кого це торкнеться

Національний банк наразі працює над підготовкою законопроєкту про обмеження карткових переказів. Однак вони стосуватимуться лише незначної частки безготівкових операцій громадян.

Про це сказав очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю "Укрінформу".

"Таку позицію представники Національного банку висловили під час доповіді на засіданні нашого комітету. Зараз вони готують законопроєкт з відповідними пропозиціями. Але маємо розуміти, про що йдеться. Обмеження не стосуватимуться 99% безготівкових операцій, які здійснюються кожним із нас щодня. Йдеться лише про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртом та тютюном, а також представниками нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності. Це великі злочинні "бізнеси", які намагаються залучити до своїх схем багатьох фізичних осіб", - сказав він.

Це ж у жодному разі не означає, що людина не може користуватися послугами банків, запевний Гетманцев.

"Якщо пояснить, звідкіля і за що ці кошти, то й рахунок розблокують, до людини жодних питань не буде", - додав він.

Раніше заступниця очільниця Національного банку України Катерина Рожкова розповіла, що в Нацбанку працюють над обмеженнями щодо карткових переказів. І стосуватимуться вони бізнесу та фізичних осіб.

Нагадаємо, що в банківській сфері вже діють обмеження, обумовлені вимогами законодавства з фінмоніторингу:

перекази на загальну суму понад 400 тисяч гривень вимагають від банків ретельнішого вивчення походження переказуваних коштів,

зазвичай банківські ліміти передбачають переказ коштів у розмірі до 30 тисяч гривень за одну транзакцію, а загальний обсяг переказів одного клієнта – до 400 тисяч гривень.

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