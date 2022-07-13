НБУ представив пам’ятну монету, присвячену Військово-морським силам України (фото)

Монета вводиться в обіг від 14 липня 2022 року.
Національний банк України представив пам’ятну монету номіналом 10 грн, присвячену Військово-морським силам Збройних Сил України.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Присвячена окремому виду Збройних Сил України, призначеному для стримування або відсічі у взаємодії з іншими видами Збройних Сил, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами збройної агресії проти України з моря та на приморських напрямках, захисту суверенітету й державних інтересів України", – йдеться в описі монети.
На аверсі монети в центрі розміщена емблема Військово-морських сил ЗСУ, унизу ліворуч від неї – малий Державний Герб України, унизу праворуч – номінал 10 та графічний символ гривні.
На реверсі – різні типи кораблів як символ ВМС ЗСУ, до складу яких, крім надводних сил, також входять морська авіація, морська піхота, берегова артилерія та інші компоненти.
Нагадаємо, в Естонії випустили монету, присвячену Україні, яку розробила переселенка.
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