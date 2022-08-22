НБУ призупинив ліцензії трьом ломбардам та 14 фінкомпаніям

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 19 серпня 2022 року.

Національний банк України застосував до трьох ломбардів та 14 фінансових компаній заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Трьом ломбардам тимчасово зупинено ліцензії на надання фінансових послуг, а саме: на надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту.

"14 фінансовим компаніям тимчасово зупинені всі ліцензії на надання фінансових послуг, оскільки вони не надали інформацію на письмову вимогу Національного банку щодо дотримання в І кварталі 2022 року вимог законодавства, які висуваються до власного капіталу, та обов’язкових фінансових нормативів і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, на ринку гарантій", - йдеться у повідомленні.

Рішення про застосування заходів впливу набирають чинності від 22 серпня 2022 року.

Фінансові установи зобов'язані усунути порушення до 17 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, НБУ анулював ліцензію ще одній мережі обмінників валют.

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