НБУ продав рекордний обсяг валюти від початку війни

Національний банк України за робочий тиждень (від 23 по 27 травня) продав на міжбанківському валютному ринку $1,43 млрд і купив $7,5 млн.

Показник перевищив результат середини березня 2020 року, коли під час гострої фази коронавірусу НБУ продав на міжбанку $1,09 млрд.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

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За тиждень негативне сальдо інтервенцій склало трохи більше $1,42 млрд. При цьому продаж валюти став рекордним, перевищивши показник середини березня 2020 року, коли під час гострої фази пандемії коронавірусу НБУ продав на міжбанку $1 млрд 88 млн.

Загалом від початку року регулятор купив на міжбанку більше $1,8 млрд та 110,97 млн євро. При цьому було продано більше $8,5 млрд і 1,78 млрд євро. Негативне сальдо інтервенцій склало $6,74 млрд і 1,67 млрд євро.

Від 14 квітня НБУ дозволив банкам продавати готівкову валюту населенню, однак з низкою обмежень. Зокрема, банк може здійснювати продаж готівкової валюти у межах різниці між загальним обсягом купівлі та обсягом продажу ним готівкової валюти.

Безготівковий продаж валюти банками фізичним особам і надалі заборонений, крім окремих винятків. Для недопущення неконтрольованого виведення капіталу за кордон Національний банк заборонив банкам достроково погашати кредити, отримані ними від нерезидентів.

21 травня Нацбанк скасував обмеження ціни на готівковий курс. До цього банкам заборонялося продавати готівку дорожче, ніж 32,2 грн/дол, була формула “офіційний курс плюс 10%”. Але зберіг обмеження для курсоутворення на міжбанку, ціна долара не може перевищувати офіційний курс більше ніж на 1%.

НБУ поки що не планує відпускати курс. Відмову від фіксації курсу розглянуть після закінчення гарячої фази війни.

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