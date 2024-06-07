НБУ прогнозує зростання інфляції: на індекс споживчих цін вплинуть три фактори

Інфляція зростатиме від 5,3% до 9,2% у першому кварталі 2025 року.

У наступні місяці інфляція в країні почне пришвидшуватися, а наприкінці року індекс споживчих цін становитиме 8%.

Такий прогноз надав Національний банк України, коментуючи відповідні показники впливом на інфляцію як внутрішніх, так і зовнішніх чинників.

Експерти Національного банку вважають, що зростання інфляційного тиску буде зумовлене вичерпанням ефекту, який досягла економіка завдяки високим врожаям експортних аграрних культур. Дещо нижчі врожаї у новому сезоні, які прогнозуються українськими та американськими експертами, разом з ризиками воєнного стану будуть стримуючим ефектом для зростання економіки.

Частково вплине на вищий показник інфляції також збільшення тарифів на необхідні для діяльності підприємств ресурси.

За прогнозом експертів НБУ, інфляція зростатиме від 5,3% до 9,2% у першому кварталі 2025 року. Проте у другому кварталі вона знизиться до 6,8% та наприкінці 2025 року має досягти показника 6%. 2026 року прогнозується поетапне зниження індексу споживчих цін до 5%.

Нагадаємо, в Україні у квітні припинилось зниження інфляції у річному вимірі, і базовий інфляційний тиск дещо зріс, що було передбачувано.

За даними Держстату, у квітні 2024 року річний показник споживчої інфляції залишився на рівні 3,2%, як і у попередньому місяці, а в місячному вимірі ціни зросли на 0,2%.

На які споживчі товари можуть зрости ціни – розбирався ТСН.ua.

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