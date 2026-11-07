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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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НБУ прогнозує рекордний дефіцит бюджету 2027 року: скільки грошей не вистачає

За даними регулятора, залежність України від підтримки міжнародних партнерів залишатиметься високою.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Бюджет-2027 з великою прогалиною

Бюджет-2027 з великою прогалиною / © pexels.com

Дефіцит державного бюджету України без урахування міжнародних грантів у його доходах становитиме близько 35% ВВП за підсумками цього року та збільшиться до 37% ВВП 2027 року. 2028 року він має скоротитися до 20% ВВП.

Про це йдеться у звіті НБУ.

За оцінками НБУ, пряме бюджетне фінансування від партнерів становитиме:

  • 2026 року — $50,2 млрд

  • 2027 року — $52,4 млрд

  • 2028 року — $44,2 млрд

Окремо регулятор враховує надходження в межах оборонної складової програми Ukraine Support Loan: $32,2 млрд 2026 року та $37 млрд 2027 року.

Завдяки зовнішній підтримці міжнародні резерви України мають перевищувати $62 млрд наприкінці 2026 та 2027 років. 2028 року НБУ прогнозує їх скорочення приблизно до $57 млрд.

Нагадаємо, уряд подав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік із касовим розривом у 1,624 трлн гривень: за запланованих доходів у 5,648 трлн грн видатки сягнуть 7,272 трлн грн. Левова частка витрат — 86% усіх доходів — передбачена на безпеку й оборону.

Попри дефіцит, документ закладає зростання соціальних стандартів: мінімальна зарплата має зрости до 9546 грн, а мінімальна пенсія — до 2878 грн. Уповільнення інфляції прогнозується на рівні 8,0%, середньомісячна зарплата — 34 409 грн, а середньорічний курс долара — 47,1 грн.

Також повідомлялося, що Україна піднялася на другу позицію у світовому списку країн із найбільшим обсягом заборгованості перед Міжнародним валютним фондом. Станом на кінець вересня 2026 року сума зобов’язань України сягнула 14,5 млрд доларів.

У розрахункових одиницях установи — спеціальних правах запозичення (СПЗ) — український борг оцінюється в 10,69 млрд.

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