НБУ пропонує нові ліміти на перекази між картками: кому можуть заблокувати гроші

Нацбанк України пропонує запровадити ліміти на перекази з картки на картку на рівні доходів, вказаних в анкеті клієнта. Так, якщо в анкеті клієнта вказаний дохід у 20 тис. грн, а на його рахунок надійшло, наприклад, 50 тис. грн, картки можуть бути заблоковані.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Заступник голови НБУ Дмитро Олійник на зустрічі правління Нацбанку з керівниками 30 найбільших банків країни пояснив доцільність цієї ідеї боротьбою з використанням банків у протиправних схемах ухилення від сплати податків.

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"Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший", – розповів Олійник.

Він також повідомив, що протягом жовтня в Україні розпочнуть створювати реєстр скомпрометованих банківських карток, а далі – реєстр "неблагонадійних" торговців.

Своєю чергою голова НБУ Андрій Пишний закликав не робити ринок фінансових послуг України зарегульованим, однак назвав такі кроки необхідними "в ситуації, коли бюджет втрачає мільярдні суми податків через протиправні схеми".

Пишний також нагадав, що від 1 жовтня в Україні діятимуть ліміти на р2р-перекази. Фінальне рішення про обмеження в 150 тис. грн на місяць є тимчасовим, допоки банки не посилять власні системи фінансового моніторингу, та має низку виключень, зокрема для волонтерів.

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