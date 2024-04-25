НБУ розглядає зняття обмежень на виведення валюти для обслуговування старих боргів - Пишний

Глава Нацбанку Андрій Пишний заявив, що регулятор розглядає можливості зняття обмежень на виведення валюти для обслуговування старих боргів.

Про це він повідомив, повідаючи на запитання кореспондента Економічної правди, під час брифінгу щодо рішення Правління з монетарної політики.

"Наразі ми бачимо наявність достатніх передумов для того, щоб продовжити процес валютної лібералізації відповідно до тієї стратегії, яка була затверджена у рамках нашої взаємодії з МВФ", - розповів Пишний.

Пишний підкреслив, що ця стратегія побудована не на календарному графіку, а на передумовах, досягнення яких дозволяє Нацбанку робити наступні кроки щодо помʼякшення введених валютних обмежень.