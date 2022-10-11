НБУ розпочне вилучення старих банкнот: чи можна ними розраховуватися

Національний банк від 1 січня 2023 року розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 2007 років (попереднього покоління).

Про це інформує пресслужба НБУ.

Замість них в обіг надійдуть оновлені банкноти та обігові монети:

обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року;

банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.

Фото: Національний банк України

Для чого замінювати банкноти?

НБУ пояснює це необхідністю:

підвищення якості готівки в обігу (зважаючи на зношеність банкнот попереднього покоління, які вже досить тривалий час перебувають в обігу),

поліпшення готівкових розрахунків та їхньої зручності для населення.

Як відбуватиметься заміна?

Від початку наступного року НБУ спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу цих банкнот:

банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

Нацбанк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Як наслідок, потрапляючи в банки, банкноти попереднього покоління не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до Нацбанку для подальшої утилізації.

Чи можна розраховуватися старими банкнотами

Такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати.

Поступово в обігу банкнот попереднього покоління ставатиме дедалі менше, а їхнє місце займатимуть відповідні "сріблясті" монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналом 20 та 100 гривень – із сучасним дизайном та посиленою системою захисту.

Нагадаємо, що Андрій Пишний офіційно вступив на посаду голови НБУ і назвав свої пріоритети роботи.

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