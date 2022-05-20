НБУ скасував низку валютних обмежень, зокрема на встановлення курсу валют

Нацбанк України 20 травня ухвалив кілька важливих оновлень, що стосуються роботи валютного ринку. Зокрема, від 21 травня скасовуються обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

Окрім того, від 21 травня скасовуються обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

Про це повідомили в НБУ.

Там нагадали, що раніше курси за відповідними операціями не мали відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

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"Зняття обмежень на встановлення курсів, за якими банки продають валюту населенню, поліпшить умови роботи легальних суб’єктів ринку. Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегмента та зменшенню обсягу нелегальних операцій", – пояснив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Крім того, НБУ тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі).

Водночас в НБУ наголосили, що громадяни і надалі зможуть знімати за кордоном готівку з валютних рахунків, відкритих в українських банках, у межах щоденного ліміту в 100 тис. грн.

"Зміни також не стосуються використання платіжних карток за кордоном для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг – більшість з них можна й надалі здійснювати без обмежень. Отже, попри зменшення ліміту на зняття готівки з гривневих рахунків за кордоном, громадяни й надалі матимуть змогу задовольняти всі свої нагальні потреби", – пояснили в НБУ.

Зауважимо, що тим часом до прикладу у Львові курс долара та євро зріс відразу на одну гривню в період від 18 до 19 травня:

Курс валют у Львові станом на 18 травня / Фото: ТСН.ua

Курс валют у Львові станом на 19 травня / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, 19 травня в НБУ повідомляли, що зберігатимуть фіксований курс валют, допоки бачитимуть, що переваги від цієї фіксації перевищують недоліки такого курсового режиму.

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