НБУ спростив деякі обмеження для підтримки діяльності волонтерів та бізнесу: деталі

Ліміт на розрахунки для волонтерів не застосовуватиметься за умови дотримання одночасно ряду вимог.

Національний банк України від 6 серпня 2022 року спрощує низку обмежень для підтримки діяльності волонтерів та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Напередодні, 21 липня, НБУ встановив ліміт на розрахунки гривневими платіжними картками за кордоном.

"Водночас, розуміючи важливість і ефективність волонтерського руху України та його вагоме значення в умовах повномасштабної війни, Національний банк дав змогу банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізичних осіб-волонтерів із гривневих платіжних карток за кордоном з метою купівлі товарів військового призначення", - йдеться у повідомленні.

Ліміт на розрахунки не застосовуватиметься за умови дотримання одночасно таких вимог:

операції за рахунком волонтера є типовими для цієї фізичної особи та обсяг операцій, що здійснювалися за її рахунками, перевищував еквівалент 100 тис. грн на місяць до 21 липня 2022 року;

подання до банку листа від державного органу або військової частини щодо співпраці з волонтером та замовлення товарів відповідного призначення, якщо сума такої операції перевищує еквівалент 400 тис. грн на місяць;

надання орієнтовної вартості (розрахунку) товару та строків виконання замовлення;

інформування волонтером банку щодо збору коштів з метою оплати продукції.

До переліку товарів, які мають змогу купувати волонтери–фізичні особи, належать: рації, бронежилети, каски, шоломи, військова та тактична форма, військове та тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги.

Також читайте Курс долара зміниться: експерти озвучили свої прогнози

НБУ також визначив, що наявність у банку інформації з відкритих джерел щодо недобросовісної практики діяльності відповідної фізичної особи може бути підставою для відмови банком надалі проводити такі операції в обсязі, що перевищує ліміт у 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті).

Крім того, враховуючи потреби бізнесу, Національний банк спрощує валютні обмеження, зокрема щодо використання корпоративних платіжних карток. НБУ дозволив банкам продавати іноземну валюту юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, що є резидентами України, із зарахуванням на поточний рахунок клієнта в іноземній валюті для подальшого використання відповідної валюти на здійснення витрат за допомогою корпоративних платіжних карток за кордоном.

Зокрема, таких витрат:

на відрядження працівників за кордон виключно для оплати добових витрат у межах щоденного ліміту в розмірі 80 євро (в еквіваленті) на одного співробітника;

на проживання та транспортні витрати (з документальним підтвердженням розрахунку зазначених витрат на одну особу).

Нагадаємо, українські банки збирають дрібні монети на потреби ЗСУ.

Читайте також: