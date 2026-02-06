ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
1 хв

НБУ ухвалив важливе рішення щодо банківських платежів: подробиці

Клієнти банків тепер можуть побачити статус платіжної операції.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Банківська картка.

Банківська картка. / © Firestock

Після змін, ухвалених Нацбанком, можна відстежувати проходження своїх банківських платежів у цілодобовому режимі.

У межах реалізації цього задуму, запущено трекінг у системі електронних платежів (СЕП), повідомили в НБУ.

Клієнти українських банків тепер можуть побачити статус платіжної операції. Наразі існують такі варіанти:

  • ініційований;

  • опрацьований банком платника;

  • очікує на обробку в СЕП;

  • зарахований на рахунок отримувача і так далі.

«Ключовим елементом трекінг-сервісу є універсальний унікальний ідентифікатор платіжної операції — UETR (Unique End-To-End Transaction Reference). Зазначивши UETR у ТрекСЕП, користувач зможе отримати детальну інформацію про рух коштів за цією операцією (водночас без персональних даних)», — повідомляє Нацбанк.

Аби скористатися новим сервісом, потрібно:

  • спочатку перейти на відповідну сторінку на сайті НБУ, її можна знайти за — посиланням;

  • далі необхідно ввести UETR;

  • а також — суму платежу (в гривнях).

Завдяки сервісу можна відстежувати час проходження всіх ключових етапів платежу. Зокрема, і миттєвих переказів. Саме вони здійснюються через СЕП, повідомляє Нацбанк.

Нагадаємо, у “ПриватБанку” можна оформити “Дія.Картку” і отримати гроші на скринінг здоров’я без «Дії». Наразі лише у будь-якому відділені цього банку є можливість замовити картку зі спецрахунком.

Дата публікації
Кількість переглядів
178
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie