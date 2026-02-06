НБУ ухвалив важливе рішення щодо банківських платежів: подробиці

Банківська картка. / © Firestock

Після змін, ухвалених Нацбанком, можна відстежувати проходження своїх банківських платежів у цілодобовому режимі.

У межах реалізації цього задуму, запущено трекінг у системі електронних платежів (СЕП), повідомили в НБУ.

Клієнти українських банків тепер можуть побачити статус платіжної операції. Наразі існують такі варіанти:

ініційований;

опрацьований банком платника;

очікує на обробку в СЕП;

зарахований на рахунок отримувача і так далі.

«Ключовим елементом трекінг-сервісу є універсальний унікальний ідентифікатор платіжної операції — UETR (Unique End-To-End Transaction Reference). Зазначивши UETR у ТрекСЕП, користувач зможе отримати детальну інформацію про рух коштів за цією операцією (водночас без персональних даних)», — повідомляє Нацбанк.

Аби скористатися новим сервісом, потрібно:

спочатку перейти на відповідну сторінку на сайті НБУ, її можна знайти за — посиланням;

далі необхідно ввести UETR;

а також — суму платежу (в гривнях).

Завдяки сервісу можна відстежувати час проходження всіх ключових етапів платежу. Зокрема, і миттєвих переказів. Саме вони здійснюються через СЕП, повідомляє Нацбанк.

