НБУ ухвалив важливе рішення щодо банківських платежів: подробиці
Клієнти банків тепер можуть побачити статус платіжної операції.
Після змін, ухвалених Нацбанком, можна відстежувати проходження своїх банківських платежів у цілодобовому режимі.
У межах реалізації цього задуму, запущено трекінг у системі електронних платежів (СЕП), повідомили в НБУ.
Клієнти українських банків тепер можуть побачити статус платіжної операції. Наразі існують такі варіанти:
ініційований;
опрацьований банком платника;
очікує на обробку в СЕП;
зарахований на рахунок отримувача і так далі.
«Ключовим елементом трекінг-сервісу є універсальний унікальний ідентифікатор платіжної операції — UETR (Unique End-To-End Transaction Reference). Зазначивши UETR у ТрекСЕП, користувач зможе отримати детальну інформацію про рух коштів за цією операцією (водночас без персональних даних)», — повідомляє Нацбанк.
Аби скористатися новим сервісом, потрібно:
спочатку перейти на відповідну сторінку на сайті НБУ, її можна знайти за — посиланням;
далі необхідно ввести UETR;
а також — суму платежу (в гривнях).
Завдяки сервісу можна відстежувати час проходження всіх ключових етапів платежу. Зокрема, і миттєвих переказів. Саме вони здійснюються через СЕП, повідомляє Нацбанк.
