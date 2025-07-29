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ТСН у соціальних мережах

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Монети номіналом 10 копійок вилучать з обігу: коли саме

Поступове вилучення 10-копійкових монет допоможе оптимізувати витрати на готівковий обіг.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
10 копійок

10 копійок / © ТСН.ua

Національний банк України планує поступово вивести з обігу монети номіналом 10 копійок. У регуляторі пояснюють, що ці монети вже майже не використовуються у повсякденних готівкових розрахунках, тож їхня роль у платіжній системі є мінімальною.

Про це йдеться у повідомлені пресслужби регулятора.

Згідно з повідомленням Національного банку, монетами номіналом 10 копійок поки що можна буде розраховуватись у магазинах. Проте, як тільки вони потраплятимуть назад до банків, ті повертати їх в обіг не будуть — дріб’язок вилучатиметься для подальшого обліку та знищення. На сьогодні в обігу залишається орієнтовно 4,1 мільярда таких монет.

- Щороку Національний банк має підтримувати обіг та підкріплювати банки і сферу торгівлі та послуг розмінними монетами. Зокрема, у 2025 році заплановане карбування 20 млн нових монет номіналом 50 копійок, оскільки цього потребує готівковий обіг. Тож, якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги, — йдеться у повідомленні.

Рішення про поступове виведення з обігу монет номіналом 10 копійок допоможе знизити витрати як держави, так і учасників готівкових операцій на виробництво, обробку, транспортування, зберігання та обіг цих монет. У зв’язку з цим Національний банк планує з 1 жовтня розпочати поетапне вилучення таких монет із готівкового обігу. Відповідно, карбування монет номіналом 10 копійок буде припинено, і вони більше не надходитимуть у готівку. Проте ці монети залишатимуться законним платіжним засобом до моменту, коли Нацбанк прийме окреме рішення про їх повне вилучення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету «Національна поліція України» номіналом 10 гривень. Випуск цієї монети присвячений до 10-річчя створення Національної поліції. Вона виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

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