НБУ випустив монету, присвячену українському дрону: який вигляд вона має

Монету можна буде придбати від 23 липня.
Сьогодні, у понеділок, 22 липня 2024 року, в обіг вийшла друга пам’ятна монета стріму – “Українська бавовна. Лелека-100”. Вона присвячена багатоцільовому безпілотному авіаційному комплексу “Лелека-100”.
Про це повідомляють в НБУ.
Зазначається, що БпАК "Лелека-100" забезпечує ефективну підтримку оборонних операцій та став незамінним інструментом для ведення повітряної розвідки, коригування вогню артилерії тощо.
Як виглядає пам’ятна монета?
На аверсі змодельовано стилізоване зображення з монітора керування польотом безпілотника “Лелека-100”, де на степових дорогах відображені виявлені ворожі цілі – танки.
"В центрі – абрис планера комплексу, який втілює технологічний прогрес та інноваційний потенціал України. На реверсі зображено планер розвідувального комплексу в польоті. Над ним – стилізований абрис птаха лелеки, що символізує мир та спокій, які забезпечуються завдяки пильності "Лелеки-100", - йдеться в повідомленні.
В нижній частині композиції – вид земної поверхні з умовною схемою візуального дослідження маршруту польоту безпілотника, що віддзеркалює стратегічне бачення та планування.
Стилізовані вертикальна й горизонтальна шкали символізують здатність комплексу визначати координати цілей і коригувати вогонь артилерії.
Номінал монети – 5 гривень, тираж – до 75 000 штук.
Монету від 23 липня можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.
Раніше ми повідомляли,що Національний банк України представив традиційну пам'ятну монету у стилі 12-річного східного календаря із символом наступного року – Драконом.
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