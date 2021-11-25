НБУ вводить в обіг новорічну монету: який вигляд вона має

НБУ вводить в обіг новорічну монету: який вигляд вона має

Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу.

Національний банк України від 9 грудня вводить в обіг новорічну монету "Рік Тигра", присвячену одній із тварин дванадцятирічного східного календаря.

Про це йдеться на сайті НБУ.

"Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед", маса - 16,5 г, діаметр - 35,0 мм, тираж - 50 тисяч штук ( 20 тисяч у сувенірній упаковці). Гурт монети - рифлений", - йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк України

Який вигляд вона має

На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, праворуч від якого напис півколом УКРАЇНА; на дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря, у центрі кола - стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на тигра - символ року, під стрілкою - 2022; унизу ліворуч напис півколом 5 ГРИВЕНЬ; на матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка (угорі), квітка (праворуч), ягода (внизу), листок (ліворуч); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч від символу кролика).

На реверсі монети зображено стилізований символ східного календаря 2022 року - тигра, якого оточують по колу стилізовані символи, притаманні кожній порі року: сніжинки (угорі праворуч), квітки (внизу праворуч), плоди (внизу ліворуч), гілки (угорі ліворуч).

Нагадаємо, раніше Нацбанк випустив пам’ятну монету із зображенням маяків Херсонської області та окупованого Криму.

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